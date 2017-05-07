一同來賞螢！海大螢火蟲季 即日登場

海大螢火蟲季即日起展開，民眾可上網報名，也可現場排隊。（海洋大學提供）

2017-05-07 22:49

〔記者俞肇福／基隆報導〕國立台灣海洋大學龍崗生態園區生態豐富，每年4月中旬開始，螢火蟲林間飛舞，深受市民喜愛；海大螢火蟲季即日展開到5月13日，每天晚上都有3場螢火蟲生態解說導覽活動，歡迎民眾上網報名參加。

海洋大學環安組長陳銘仁表示，海大螢火蟲季，每年都會吸引數千人前來賞螢，透過螢火蟲生態解說及導覽，倡導賞螢保育觀念及正確知識，同時推廣相關自然生態教育，獲得民眾熱烈的迴響，是台灣北部熱門的賞螢景點。

海大螢火蟲季期間，龍崗生態園區會進行賞螢人數管制，需由解說員帶領才能上山賞螢，每天晚上6、7、8點，有3場免費解說導覽服務，每場次活動約1小時，開放網路預約報名50名，及現場報名50名。

陳銘仁強調，民眾賞螢時不要干擾到螢火蟲，不要開燈、民眾如果帶手電筒，記得要加裝紅色玻璃紙，降低對螢火蟲生態干擾；由於生態園區有蚊蟲，小朋友可以穿長袖衣褲避免被叮咬，帶著愉悅的心欣賞螢火蟲。