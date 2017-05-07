新北蓋最久的活動中心 淡水義山活動中心又流標了
2017-05-07 21:16
淡水區義山市民活動中心興建工程尚停擺中。（記者李雅雯攝）
〔記者李雅雯／新北報導〕淡水區義山市民活動中心興建工程歷經工程延宕、包商解約等狀況，變更設計後重新招標找接手廠商仍不順利，日前第2次公告第2次招標仍因「零廠商」投標而流標，加上第1次公告的3次流標，累積5次流標。淡水區公所將再檢討、修改內容，重新公告。
淡水區義山市民活動中心在2014年3月19日由新北市長朱立倫風光開工，打包票承諾督促廠商如期完工，預計隔年初完工；工程進行過程中卻歷經工地意外、進度落後，工程延宕到現在；重新招標仍無法找到願意投入的廠商。淡水區公所區長巫宗仁甚至帶著區公所人員到現為停擺中的工地現場拜拜，祈求招標順利。
巫宗仁表示，在專業單位詳細估算後，該案相較最開始的預算金額追加了6百萬元，由於日前第2次公告第2次招標仍零廠商投標，決議將再針對內容條件進行檢討，為第3次公告做準備，將會在相關法規的容許下，將工程細節預算項目都公開，讓民眾檢視，也讓廠商了解，期待可以加快腳步，讓該案工程有具體進度。
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