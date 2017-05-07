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柳營奇美醫院牙醫部 多元功能診間設計啟用

2017-05-07  21:35

［記者王涵平／台南報導］柳營奇美醫院牙醫部多元功能診間設計今日啟用，牙醫部長蔣維凡表示，增加牙醫診療椅達23張，內部動線調整與裝修可謂改頭換面，提供就醫民眾更好的環境與設備。

蔣維凡指出，牙醫部診間改建有3個特色，包括診療區以圓為概念劃分為3個「治療環」，分別是一般口腔診療環、侵襲治療/手術環、膺復/矯正環，讓同類型診療活動集中，器械耗材有效率地應用與管理，也讓輔助人員支援更加迅速。

此外，以「協同診療」概念設計3組互通診間，有利於診區專科醫師進行會診與討論，讓病人不必移動便可接受跨專科診斷與擬定治療計畫，並可協助教師引導新進牙醫師，利於門診教學之用。另將候診區外推，騰出原先候診區域成為衛教專區，提供病人完整的學習空間。

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  • 柳營奇美醫院牙醫部多元功能診間設計今日啟用，牙醫部長蔣維凡表示，內部動線調整與裝修可謂改頭換面，提供就醫民眾更好的環境與設備。（記者王涵平攝）

    柳營奇美醫院牙醫部多元功能診間設計今日啟用，牙醫部長蔣維凡表示，內部動線調整與裝修可謂改頭換面，提供就醫民眾更好的環境與設備。（記者王涵平攝）

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