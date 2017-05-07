來聽「自由花」！ 魏明谷：將訂定「賴和日」

客家女歌手羅思容獻唱「自由花」。（記者劉曉欣攝）

2017-05-07 21:29

〔記者劉曉欣／彰化報導〕世界上有「自由花」嗎？在「新台灣文學之父」賴和筆下，就寫下「自由花」創作；今年的「賴和音樂節」就在今天，在文學先驅陳虛谷的彰化和美故居「默園」登場，由客家女歌手羅思容唱出了「自由花」！

「自由花蕋正萌芽，風要扶持日要遮。好共西方平等樹，放開廿紀大光華。」客家女歌手羅思容，把賴和所寫的「自由花」融入歌曲中來唱出、羅思容說，賴和是客家人，用客語、台語唱出「自由花」創作，特別有意義。

彰化縣長魏明谷表示，賴和是彰化之寶，未來將訂定「賴和日」，讓全台灣每個人都認識賴和！

台灣文學館館長廖振富也指出，去年底因為總統府印製的春聯賀詞，靈感是來自於賴和創作，意外引發大家的熱烈討論，當時還有人提到賴和會用「自由」兩個字嗎？從這次音樂會的主題「自由花」，正是出自賴和詩作，代表賴和的創作確實有「自由」兩個字，證明賴和是時代的先行者。

陳虛谷的後代陳志行則是感謝許多學生與志工，幫助整理默園，讓默園可以成為賴和音樂會的場地，因為兩人當年都是傳統古典詩「應社」成員，賴和也曾來到「默園」找陳虛谷，見證早年賴和與陳虛谷兩人在「默園」的文學交流。

賴和基金會董事長吳潮聰表示，因為賴和生日是5月28日，所以選在5月舉辦「賴和音樂節」，用文學小旅行、論壇與音樂會的方式，來紀念這位台灣文學先驅。

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