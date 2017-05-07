| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北市家禽市場疑似出現禽流感 停宰24小時 台南火車站驚傳天花板掉落 2名旅客遭砸傷
 首頁 > 生活

來聽「自由花」！ 魏明谷：將訂定「賴和日」

客家女歌手羅思容獻唱「自由花」。（記者劉曉欣攝）

2017-05-07  21:29

〔記者劉曉欣／彰化報導〕世界上有「自由花」嗎？在「新台灣文學之父」賴和筆下，就寫下「自由花」創作；今年的「賴和音樂節」就在今天，在文學先驅陳虛谷的彰化和美故居「默園」登場，由客家女歌手羅思容唱出了「自由花」！

「自由花蕋正萌芽，風要扶持日要遮。好共西方平等樹，放開廿紀大光華。」客家女歌手羅思容，把賴和所寫的「自由花」融入歌曲中來唱出、羅思容說，賴和是客家人，用客語、台語唱出「自由花」創作，特別有意義。

彰化縣長魏明谷表示，賴和是彰化之寶，未來將訂定「賴和日」，讓全台灣每個人都認識賴和！

台灣文學館館長廖振富也指出，去年底因為總統府印製的春聯賀詞，靈感是來自於賴和創作，意外引發大家的熱烈討論，當時還有人提到賴和會用「自由」兩個字嗎？從這次音樂會的主題「自由花」，正是出自賴和詩作，代表賴和的創作確實有「自由」兩個字，證明賴和是時代的先行者。

陳虛谷的後代陳志行則是感謝許多學生與志工，幫助整理默園，讓默園可以成為賴和音樂會的場地，因為兩人當年都是傳統古典詩「應社」成員，賴和也曾來到「默園」找陳虛谷，見證早年賴和與陳虛谷兩人在「默園」的文學交流。

賴和基金會董事長吳潮聰表示，因為賴和生日是5月28日，所以選在5月舉辦「賴和音樂節」，用文學小旅行、論壇與音樂會的方式，來紀念這位台灣文學先驅。

相關影音

廣告
  • 彰化縣長魏明谷強調，將訂定「賴和日」。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣長魏明谷強調，將訂定「賴和日」。（記者劉曉欣攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 彰化縣 自由花 賴和 魏明谷
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
台式冷菜✧中藥醉蝦
喝甜湯✧芋頭西米露
毛豆＝黃豆＝黑豆？
好吃鳳梨怎麼挑？
轉寄

標題：來聽「自由花」！ 魏明谷：將訂定「賴和日」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月7日‧星期日‧丁酉年四月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.