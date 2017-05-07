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台電線路故障炸跳人孔蓋 砰四聲嚇壞住戶

2017-05-07  19:46

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市重慶路、車店街及錦州二街口今下午驚傳人孔蓋發生氣爆，還發出四聲「砰！」的巨響，嘉義市警局、消防局派員趕抵現場，將封閉路口管制，發現疑為台電的地下電線短路發生爆炸，現場還冒出濃濃白煙，經通報台電嘉義區營業處派員處理，半小時後切斷電源搶修，才恢復正常車輛通行。

除重慶路、車店街跟錦州二街地下電線短路故障，約5點多中正公園附近也傳因電線故障停電，台電表示，已先自其他線路送電、恢復供電，電線故障原因還要調查。

重慶路旁平埔族小吃店月姓業者說，下午5點多正要開車送便當，剛轉彎進入車店街，突然路口發出「砰砰砰砰！」聲響，還以為輪胎破掉，趕緊開車掉頭回店裡，只見路口人孔蓋冒出白煙，還以為發生如高雄一樣氣爆，連忙報警。

月某的妻子說，當時只見人孔蓋疑爆炸還跳起來，幸好當時路口經過的兩台車都未受影響。

月妻表示，因店面離人孔蓋很近，店門口還放有瓦斯桶，當時嚇得趕緊把瓦斯關掉，就怕發生爆炸。

警消下午到場，先將路口封閉、管制交通，消防人員佈水線警戒，不過未發現有沼氣、氣爆情況，待台電維修人員將電源切斷後，才開放車輛通行。

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  • 目擊民眾一度看到人孔蓋跳起來，還發出爆炸聲響。（記者王善嬿翻攝）

    目擊民眾一度看到人孔蓋跳起來，還發出爆炸聲響。（記者王善嬿翻攝）

  • 重慶路、車店街及錦州二街口今下午傳電線短路故障，一度發出砰的爆炸聲，台電派員到場查看。（記者王善嬿翻攝）

    重慶路、車店街及錦州二街口今下午傳電線短路故障，一度發出砰的爆炸聲，台電派員到場查看。（記者王善嬿翻攝）

  • 重慶路、車店街及錦州二街口疑傳氣爆，警消到場警戒，經查為台電線路短路。（記者王善嬿翻攝）

    重慶路、車店街及錦州二街口疑傳氣爆，警消到場警戒，經查為台電線路短路。（記者王善嬿翻攝）

  • 今下午重慶路的人孔蓋突傳「砰！」爆炸聲，嚇壞一旁店家。（讀者提供）

    今下午重慶路的人孔蓋突傳「砰！」爆炸聲，嚇壞一旁店家。（讀者提供）

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