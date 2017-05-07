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新北未婚聯誼 單身男女闖關試愛

新北市民政局推出未婚聯誼活動，邀單身男女一起到戶外玩闖關遊戲。（記者張安蕎攝）

2017-05-07  21:33

〔記者張安蕎／新北報導〕新北市民政局推出未婚聯誼活動，推出12星座姻緣追愛小卡，讓參加民眾可以透過星座擬定聯誼交友策略，同時依照參加民眾星座屬性設計風、水、火、土四象闖關活動，並且提供闖關追愛秘訣，讓單身男女在星座小卡的提點下找到自己的真愛。

民政局表示，新北市未婚聯誼已經連續舉辦3年，累積超過1200位單身男女參與，參加活動單身男女以風象及火象星座的人較多，依星座學而言，這兩類的人較熱情、擅長社交、具十足行動力及感情細膩，所以參加活動的意願也比較高。

擔任手機遊戲工程師的張先生表示，平常參加未婚聯誼最大的困難就是不知道如何與異性聊天相處，還好這次的星座小卡提供了其他星座喜愛的話題、食物或是平常可能的興趣等分析資料，讓今天與女伴的相處過程輕鬆許多。

此外，這次的未婚聯誼也特別設計野地烤肉競賽，考驗參加男女合作默契，由於烤肉過程從升火、備料到上桌享用，都必須與另一半相互合作，也因此增加雙方互動，也讓參加的男性有機會表現貼心舉動，擄獲女生芳心。

民政局戶政科長顏耀明表示，這次未婚聯誼的參與民眾，男生以科技業為多，女生以服務業相關工作為主，因為活動搭配星座分析是未婚聯誼中首見，所以一開放報名立即額滿，預計下一場未婚聯誼將在7月舉辦，請密切注意民政局網站。

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