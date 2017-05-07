若沒WHA邀請函 專家：像高鐵自由座 沒位變站票
2017-05-07 20:18
〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生大會（WHA）22日將於瑞士日內瓦舉行，網路報名明日截止，我國至今還未收到邀請函。前衛生署駐日內瓦代表張武修表示，若失去觀察員身分，位置落到旁聽席，「就像高鐵自由席車票，沒空位就變站票。」他坦言「很屈辱」，且台灣未來可能與世界衛生脫節。
張武修今天受訪時表示，台灣過去雖然以觀察員身分受邀，但至少有頭銜，也可與各國參與會議，如果台灣今年失去觀察員身分，位置將改為旁聽席，只有50幾個位子，我國過去派出20多人參加，如今年未獲邀函，代表團勢必得減少人數。
他坦言，沒觀察員身分，等於無名無姓，連頭銜都沒有，也不能進入正式會場，坦言「很屈辱」。另外進入WHA萬國宮會場原本可以坐車，若沒獲邀只能步行，需要經過重重安檢，待遇差很多。
張武修也強調，失去觀察員身分，台灣除了在國際上矮了一截，也失去和世界衛生組織（WHO）維繫關係的重要媒介，未來可能造成台灣與國際衛生脫節，因為沒有正式聯繫管道，取得速度一定比現在慢，不利傳染病防治等。
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