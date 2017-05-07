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百歲製茶師與民共採春茶 傳承製茶好手藝

百歲的製茶師李葉煙全（右3）與民眾共採春茶，展露製茶好功夫。（記者張安蕎攝）

2017-05-07  19:39

〔記者張安蕎／新北報導〕高齡100歲的製茶師李葉煙全，是石碇的地方國寶，今天在新北市立圖書館邀請下，與80位民眾共採春茶，除了展露一手製茶好功夫外，也在茶園吟唱瀕臨失傳的相褒歌，為大家介紹石碇好茶。

20多歲就跟著父親學製茶的李葉煙全，從採摘、曝曬、煎炒、烘焙至分裝，全都一手包辦，以這身製茶功夫養家活口，也因堅持不噴灑農藥，守護家鄉山水，他製作的東方美人茶，是茶商爭相收購的珍品。

李葉煙全說，石碇出產的東方美人茶甘醇、溫潤好入喉，每天品啜好茶、持續工作不懈，就是他的養生之道，每逢採茶季節，他清晨5時便會穿戴裝備，到茶園裡工作，他有60多名子孫晚輩，每年一到採茶期，都會常回鄉陪他一起採茶、製茶，分享最美麗的風景。

市立圖書館石碇分館主任楊俊生說，今年邀請石碇百歲製茶師李葉煙全示範專業採茶，希望藉由百歲製茶師精彩的生命故事，讓製茶的好手藝繼續承傳，更讓大家可以認識石碇的好茶。

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  • 百歲的製茶師李葉煙全（中間灰衣者）與民眾共採春茶，展露製茶好功夫。（記者張安蕎攝）

    百歲的製茶師李葉煙全（中間灰衣者）與民眾共採春茶，展露製茶好功夫。（記者張安蕎攝）

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