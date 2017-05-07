做好老人失智預防 若瑟將設失智症共同照顧中心
2017-05-07 21:05
〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣推動長照服務體系獲衛福部肯定，去年針對全國衛生局考評，雲林的醫政業務及長期照護業務分別獲得分組第一名、心理健康業務獲第二名，為做好老人失智預防，若瑟將設失智症共同照顧中心。
衛生局長吳昭軍表示，雲林縣老人人口比率為17.1%，老化指數為141.87%，皆高居全國第2名；老化過程所導致的失能或失智，常非單一病因造成，常因累積多重生理因素衰弱及退化，且屬一連續性的過程，縣府配合長照10年計畫，建立以「社區」為基礎的預防及延緩失能照護服務體系，以希望達到預防失能、延緩失智及成功老化目標。
衛生局醫政科長許淑雲指出，雲林人口老化嚴重，為預防老人失能、失智，已向衛福部爭取到4年計畫，將由虎尾若瑟醫院設置失智症共同照顧中心，預期半年可照顧250名患者。
立委劉建國指出，世衛組織統計顯示，不到4秒全世界就多一名失智症患者，在高齡化下，老人失智問題愈來愈嚴重，所以他要求行政院在推動長照10年時，失智症預防、照顧預算必須佔一定比率，他也期待衛生局在老人失能、失智預防工作能發揮的更淋漓盡致，行政單位也能與醫療院所、社區作更緊密的結合。
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