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金箔霜淇淋登台首亮相 賴清德比「讚」！

加賀友禪親善大使遠道而來，和服大使一字排開，十分吸睛。（記者蔡文居攝）

2017-05-07  20:54

〔記者蔡文居／台南報導〕不用出國也能體驗日本工藝之美！素有「小京都」稱號的日本金澤市與溫泉鄉加賀市，今年6度來台南展出「工藝美食展」，現場集結23間當地道地品牌，有磁釉、漆器，手工藝，還有風味美食展售區，其中，首次在台亮相的金箔霜淇淋，讓人讚不絕口。台南市長賴清德品嚐後也豎起大拇指稱讚。

金箔霜淇淋一支198元，有抹茶、香草及綜合3種口味。王姓市民說，雖然有貴，但吃起來還蠻好吃的，不會油油的。

市府表示，今年的金澤．加賀「美食工藝展」不僅規模比往年大，就連展期也拉長，即日起至本月15日止，地點就在新光三越台南新天地六樓。

賴清德表示，金澤市是工藝之都，加賀市是溫泉之鄉，且兩個城市都是美食之都，他個人去過的感覺是4個字─流連忘返，他邀請大家到日本可以前往這兩個城市旅行。

金澤市長山野之義說，第6年來到台南進行交流，很開心，也發現彼此情誼更加深厚，尤其對於賴市長每次參加活動開幕，一定會自掏腰包「消費」印象深刻。

加賀市副市長河合篤史轉達宮元陸市長的一封信指出，台南是臺灣的古都，不只是文物，小吃都是加賀市民最愛的，希望藉由展售的漆器、九谷燒等藝品，彼此交流，認識日本傳統文化的沉靜與優美。

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  • 首次在台亮相的金箔霜淇淋，賴清德品嚐後也豎起大拇指稱讚。（南市府提供）

    首次在台亮相的金箔霜淇淋，賴清德品嚐後也豎起大拇指稱讚。（南市府提供）

  • 日本金澤、加賀，在台南展出「工藝美食展」，有磁釉、漆器，手工藝，現場呈現濃濃的日本風。（記者蔡文居攝）

    日本金澤、加賀，在台南展出「工藝美食展」，有磁釉、漆器，手工藝，現場呈現濃濃的日本風。（記者蔡文居攝）

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