動土金鏟不用搶 北斗鎮公所送500支

彰化縣長魏明谷（左3）、 北斗鎮長楊麗香（左2）等人，一起舉起金鏟子準備開工動土。（記者陳冠備攝）

2017-05-07 19:40

〔記者陳冠備／彰化報導〕想要金鏟子，鎮長送給您！彰化縣北斗鎮公所今日舉辦新建廳舍動土典禮，彰化縣長魏明谷、與北斗鎮長楊麗香等人與會，並舉起金鏟挖土，慶祝開工順利，但周圍卻有不少人對這些金鏟虎視眈眈，準備拿回去當懷孕法寶；為分享動土喜悅，北斗鎮公所則決定讓好運加倍，特製500支小金鏟贈予，讓鎮民感染喜氣，並增「產」報國。

北斗鎮公所舊辦公廳舍興建迄今已有40年，經歷921地震後，因為無法耐5級以上地震而被列為危樓，經過評估後決定原址重建，新廳舍為地上5層地下1層建築、總樓地板面積5284平方公尺，總工程經費為1億2552萬元，預計明年8月完工。

楊麗香表示，舊廳舍腹地狹小，造成洽公民眾諸多不便，如今在鎮民期盼下終於順利動土，希望新廳舍能帶來更高服務品質；楊麗香也說，動土之日充滿喜悅，尤其是達官使用過的金鏟子，不少人都會搶著要當紀念品，為體恤民眾，公所準備500支小金鏟子，讓鎮民沾沾喜氣，也讓有心求子民眾順利「產」子。

鄭姓鎮民表示，結婚七年多都未有小孩，知道公所有發放金鏟子，特別來排隊求鏟，結果不到10分鐘就搶購一空，很幸運有搶到1支，希望能集眾人之福，產子成功。