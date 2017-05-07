母親節到了 這間公司超有心 給媽咪員工有薪假
2017-05-07 20:23
嘉騰科技旗下品牌「GivemeFi」臉書專頁，今天貼出一張公文照，表明全公司具有母親身分者，都能獲得有薪假一天。（圖擷取自GivemeFi粉絲專頁）
〔即時新聞／綜合報導〕母親節將至，嘉騰科技旗下品牌「GivemeFi」臉書專頁，今天貼出一張公文照，表明全公司具有母親身分者，都能獲得有薪假一天，也提醒員工，不是只有母親節才孝順媽媽。該粉專小編以〈拳頭硬！媽咪被迫有薪假〉為題發文表示，自己看到公告也嚇了一跳，並稱讚公司佛心來著。
該公文表示，只要出示親子照向總管理處辦理登記，就能夠在今年內擇期排休一天有薪假，文中還建議多安排親子互動的行程，讓媽媽有一天假能讓子女孝孝親。甚至，人性化的提醒員工，每天都要孝順媽媽。
公文裡還幽默地直接自問自答：「那爸爸在父親節也可以有薪假嗎？看爸爸表現情況再議。」粉專小編表示，「相信只要公司內的爸爸們持續努力在工作崗位上，就一定可以跟媽咪一樣放假。」
網友大讚該公司是「良心企業」，也有人留言「希望公司能比照辦理」，有人誇「重視勞工的公司，會得到更多回報。」
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