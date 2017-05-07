男子激烈運動失去心跳呼吸 CPR加AED救回一命

林姓男子激烈運動失去心跳呼吸，CPR加AED救回一命。（記者李容萍翻攝）

2017-05-07 21:06

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名48歲林姓男子，昨天參加公司在龍潭區渴望會館舉辦文康活動，從事激烈運動後，突然全身癱軟，且呼吸、心跳都停止，旁人驚嚇除通報119外，家屬及現場民眾聯手執行心肺復甦術（CPR）及使用自動體外電擊去顫器（AED）電擊，經高平消防分隊救護人員接手急救送醫，在鬼門關前撿回寶貴生命。

林男昨天參加自家公司辦的活動，當中有一項空氣球競賽，卻於競賽期間突然全身癱軟，一旁家屬見狀立即將人從球堆中拉出，發現他失去意識、呼吸，也沒心跳脈搏，林男的妹妹立即施以CPR急救，現場剛好有位護理師也伸出援手，另一名鄭姓民眾因參加過救生員訓練，借來AED施以電擊，林男在第一次電擊後逐漸恢復生命徵象，之後再由隊員接手後續急救並送醫。

高平消防分隊長簡奕帆表示，AED又可稱為傻瓜電擊器，使用上只要按照語音指示，一步一步操作即可，桃園市消防局從101年萬人CPR以來，持續推廣民眾學會CPR及AED的使用，該件意外發生地點渴望會館有設置AED，經由分隊協助教學，員工也取得CPR、AED急救證書，將持續推廣，讓急救的工作不再從救護車到達時開始，而是從患者需要協助時就開始。