南部水情未好轉 盼月底梅雨挹注

南部水情未好轉，圖為高屏溪流域。（記者黃旭磊攝）

2017-05-07 18:57

〔記者黃旭磊／高雄報導〕中北部水情趨於正常，但南部水情依舊吃緊，嘉義、台南、高雄維持一階限水的黃燈，中央氣象局分析需到5月下旬才有明顯梅雨。

高雄市過去一週維持高溫炎熱氣候，民生供水水源高屏溪，這兩天水位來到16.22公尺，而用水相關水庫包括南化水庫蓄水量36.73%、曾文18.61%、烏山頭59.21%，阿公店20.08%，蓄水量都不理想，繼續維持黃燈水情燈號，也就是夜間減壓供應（深夜11點到隔天上午6點），停供行政機關及國營事業轄管噴水池、澆灌等非急需用水。

水利署南區水資源局副局長簡振源說，梅雨降雨是關鍵點，希望月底能有雨水挹注。

中央氣象局評估，未來2週有降雨訊號，其中第2週期中後部分地區降雨訊號較強，而南部地區降雨訊號不明顯，預估高雄市於週二（9日）白天有局部雨勢，其餘地區都沒有降雨跡象。

水利署表示，北、中部從2月起累計降雨量有400毫米，水情逐漸轉為正常，新北市及桃新地區解除一階限水，苗栗及臺中地區調整為水情正常藍燈，不過南部水情應加強關注，尤其是嘉義蘭潭仁義潭及臺南南化水庫蓄水仍偏低。