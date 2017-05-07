| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
淡水驚現盜墓怪客 第6公墓棺木遭洗劫陪葬品 警追緝嫌犯連開5槍 一騎士遭嫌犯開車衝撞受傷
 首頁 > 生活

南部水情未好轉 盼月底梅雨挹注

南部水情未好轉，圖為高屏溪流域。（記者黃旭磊攝）

2017-05-07  18:57

〔記者黃旭磊／高雄報導〕中北部水情趨於正常，但南部水情依舊吃緊，嘉義、台南、高雄維持一階限水的黃燈，中央氣象局分析需到5月下旬才有明顯梅雨。

高雄市過去一週維持高溫炎熱氣候，民生供水水源高屏溪，這兩天水位來到16.22公尺，而用水相關水庫包括南化水庫蓄水量36.73%、曾文18.61%、烏山頭59.21%，阿公店20.08%，蓄水量都不理想，繼續維持黃燈水情燈號，也就是夜間減壓供應（深夜11點到隔天上午6點），停供行政機關及國營事業轄管噴水池、澆灌等非急需用水。

水利署南區水資源局副局長簡振源說，梅雨降雨是關鍵點，希望月底能有雨水挹注。

中央氣象局評估，未來2週有降雨訊號，其中第2週期中後部分地區降雨訊號較強，而南部地區降雨訊號不明顯，預估高雄市於週二（9日）白天有局部雨勢，其餘地區都沒有降雨跡象。

水利署表示，北、中部從2月起累計降雨量有400毫米，水情逐漸轉為正常，新北市及桃新地區解除一階限水，苗栗及臺中地區調整為水情正常藍燈，不過南部水情應加強關注，尤其是嘉義蘭潭仁義潭及臺南南化水庫蓄水仍偏低。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 南部 梅雨 水情
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
台式冷菜✧中藥醉蝦
喝甜湯✧芋頭西米露
毛豆＝黃豆＝黑豆？
好吃鳳梨怎麼挑？
轉寄

標題：南部水情未好轉 盼月底梅雨挹注


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月7日‧星期日‧丁酉年四月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.