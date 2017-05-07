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新北佛誕節有亮點！ 設置腦波科技區

活動會場設置腦波科技區，透過腦波分析禪定專注力與放鬆程度。（記者賴筱桐攝）

2017-05-07  19:13

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市舉辦佛誕文化節系列活動，今天有來自全國百間寺廟、超過千位僧眾托缽祈福，邀請超過10個國家的佛教先進及法師共襄盛舉，展開浴佛大典，晚間舉行「佛也搖滾趴」演唱會，最特別的是活動導入科技，設置腦波科技區，並擺設佛誕寶寶機器人，顛覆民眾對佛教文化印象。

市長朱立倫表示，每年農曆4月8日佛誕日，市府與新北市佛教會皆舉辦浴佛大典或慶祝活動，今年擴大規模，提升民眾對佛教文化認識。他強調，「做好事」、「說好話」、「存好心」是佛教基本教義及精神，也是台灣社會良善基礎，浴佛活動能淨化人心，帶來信心、歡樂與希望。

民政局長江俊霆指出，除傳統宗教儀式，佛誕文化節顛覆以往，今晚推出搖滾派對，邀請許仁杰、林鴻鳴等藝人接力開唱，明天晚上還有「美麗的聲音」佛教音樂會，邀請傳奇歌后齊豫、三金歌王殷正洋等歌手，獻唱佛誕歌曲，葛萊美獎得主央金拉姆將重現獲獎時演唱的「滿愿文」。

江俊霆說，活動會場設置腦波科技區，透過腦波分析禪定專注力與放鬆程度，將科技結合佛教修行，現場並擺設佛誕寶寶機器人，民眾可和機器人對話，趣味性十足。

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  • 今天有來自全國百間寺廟、超過千位僧眾托缽祈福，場面壯觀。（記者賴筱桐攝）

    今天有來自全國百間寺廟、超過千位僧眾托缽祈福，場面壯觀。（記者賴筱桐攝）

  • 現場擺設佛誕寶寶機器人，民眾可直接和機器人對話。（記者賴筱桐攝）

    現場擺設佛誕寶寶機器人，民眾可直接和機器人對話。（記者賴筱桐攝）

  • 新北市舉辦佛誕文化節系列活動，在市民廣場盛大展開。（記者賴筱桐攝）

    新北市舉辦佛誕文化節系列活動，在市民廣場盛大展開。（記者賴筱桐攝）

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