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新建旗山圖書館動土 明年完工啟用

高雄市長陳菊（前排右4）今天主持新建旗山圖書館動土祈福儀式，預計明年完工啟用。（記者蘇福男攝）

2017-05-07  19:07

〔記者蘇福男／旗山報導〕高雄旗山圖書館與區公所共用館舍，空間不到100坪，只能容納3萬冊圖書，高雄市府投入8千萬元經費，在旗山國中「築夢圓」舊址興建新館，今天由市長陳菊主持動土祈福儀式，預計明年即可完工啟用。

旗山圖書新館與旗山國中共構，對於地方文史團體指稱，旗中築夢圓是旗山戰後特色歷史建築，疾呼應予以保留，圖書館應另覓他處興建；高市總圖表示，文資委員會勘認為，築夢圓建築未具備法定文資保存價值，且經專業土木技師評估，建築結構已難補強改善，在校園恐影響學童安全，因此決定拆除新建。

陳菊致詞表示，原旗山圖書分館使用超過35年，空間不到100坪，無法滿足在地4萬居民需求，為提升圖書館功能，市府投入8千萬興建新館，空間擴大至630坪，藏書量也將從3萬多冊增加至7萬冊，藏書量倍增。

市圖指出，新建旗山圖書館為3層樓建物，設計將在地特產香蕉的黃色印象及旗山火車站建物景觀線條融入，室內配置增設兒童及親子閱覽區、資訊檢索區、新書展示區、無線上網區、視聽多媒體區、多功能研習室，座位數增加到146席，可提供旗山居民更優質的閱讀環境資源。

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