「志在藝采」 陳志芳個展跨越音樂、繪畫與玻璃藝術
2017-05-07 18:59
「志在藝采」，陳志芳個展跨越音樂、繪畫與玻璃藝術。（簡信斌提供）
［記者簡惠茹／宜蘭報導］藝術家陳志芳在宜蘭縣掌上明珠舉辦個展「志在藝采」，以油畫、琉璃雙重媒材展現創作思維，作品中展露流動之美，她說，創作靈感來自對大自然的讚嘆與生活美感，作品即日起展至5月31日。
這次創作個展，陳志芬以油畫、琉璃媒材為主要元素她說，這次展出可以分為兩大類，平面的小品繪畫和立體的琉璃雕塑，繪畫以東方潑墨精神，以油彩創作，琉璃雕塑則將腦海中的生命體驗轉化成既抽象有寫實的創作。
陳志芬除了致力於藝術創作，也曾投入音樂教育多年，她是跨越音樂、繪畫與玻璃藝術多元創作的藝術家，她說，人生就是一場由各種音符交織而成的交響樂，聆賞樂章之餘，將源於內心的感動化為抽象及具象的畫作，明豔動人的色彩躍上畫布，就成為一幅幅畫作。
「志在藝采」創作個展將展示陳志芬近年來的藝術創作碩果，她嘗試將音樂和繪畫的元素，復刻在玻璃作品裡，以鮮豔的色彩與奔放的造型，和觀眾一起刻畫出生命繁複多樣的面貌，即日起到5月31日，在宜蘭掌上明珠美術館展出。
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