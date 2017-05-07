羅商學生打工存錢助媽圓夢 獲全國慈孝家庭楷模表揚

2017-05-07 19:03

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣羅東高商學生羅弘杰獲得全國慈孝家庭楷模表揚，羅弘杰和弟弟幾乎都是靠媽媽一手撫養長大，懂事的他從小就有著暖男特質，利用寒假打工，貼補學費和家用，去年更和媽媽一起存到錢，完成媽媽的夢想，開了一個雞蛋糕攤。羅弘杰說，「雖然我的家庭不是最完美的，但是對他來說是最溫暖的存在。」

羅東高商二年級學生羅弘杰獲得教育部106年全國慈孝家庭楷模獎（高中組），及宜蘭縣家庭楷模獎，是宜蘭縣宜萱婦幼關懷協會輔導的家庭，母親鄭安娜來自印尼，父親則有中度殘障及重大傷病，羅弘杰不向命運低頭，一有空就打工貼補家用，更負起照顧弟弟的責任，減輕母親負擔。

羅弘杰從有記憶開始，父親就因為精神疾病的問題，多次進出精神療養院和醫院急診室，也領有中度殘障手冊及重大傷病卡，病情發作的時候，往往會與家人發生衝突、破壞物品，甚至波及母親，他記得母親為了父親，奔波醫院、家中的背影，對母親有著百般不捨。

家中的重擔，落在媽媽肩上，羅弘杰看著媽媽在工廠擔任辛苦的作業員工作，為了減輕媽媽的負擔，利用寒假到超市打工，努力存錢貼補學雜費，存錢參加畢業旅行，甚至為了幫助媽媽完成夢想，開一個雞蛋糕的攤子，跟媽媽一起存錢，去年2月雞蛋糕攤終於在冬山夜市開幕。長兄如父，羅弘杰平常還會幫忙照顧弟弟，讓媽媽沒有後顧之憂。

羅弘杰立志考取台大政治系，他說，媽媽因為是印尼人，看不太懂中文，在工作職場上卻會遭受歧視，工作職場應該要更友善，政府應該要更有作為，從政策環境上協助新住民融入台灣社會。

這次在母親節前夕獲得表揚，羅弘杰說，想跟媽媽說，「母親節快樂」，得到這個獎，主要還是想獻給媽媽，這個獎也對他和媽媽的一種肯定，雖然他的家庭不是最完美的，因為媽媽的關係，卻是最溫暖的存在。