板橋果菜批發市場開幕 10元搶限量蔬果

板橋果菜批發市場推出假日農民市集。（記者賴筱桐攝）

2017-05-07 18:36

〔記者賴筱桐／新北報導〕全台首座綠建築及智慧化批發市場「板橋果菜批發市場」今天正式開幕，現場推出限量10元蘋果促銷、1元有機蔬果競拍、蔬果雜技秀及藝人表演等活動，免費提供油飯、熱湯和甜湯圓供民眾享用，場面熱鬧。

新北果菜運銷公司董事長廖榮清指出，板橋果菜批發市場規劃乾淨明亮的環境，跳脫以往批發市場灰暗髒亂的形象，更有許多全國首創，包括無現金電子交易，保障產地農民與承銷人雙方權益；第1座採用綠建築及智慧建築設計，導入電動運輸車及太陽能發電；設置有機拍賣與安心專區，並規劃青農專區與農產直販所，成為安全蔬果供應平台。

市長朱立倫表示，板橋果菜批發市場興建是歷屆地方首長及民意代表，經過10年以上努力的成果，104年市府斥資4.6億元興建，打造全台最現代化、智慧化且節能減碳的果菜批發市場。

朱立倫表示，板橋果菜批發市場環境優美、交通便利、周邊人口眾多，極具發展潛力，目前每日供應蔬果交易量500噸，未來將結合三重果菜批發市場及台北一市、二市，共同供應大台北地區700多萬人的每日民生蔬果需求。

即日起至5月28日，每逢週六、週日都有小農市集，展售農特產品，設置美食攤位、文創商品以及可愛的胖卡車，果菜公司推出精彩活動，並準備好康送給民眾，歡迎闔家採購新鮮蔬果。

板橋果菜批發市場是全台首座綠建築及智慧化的批發市場。（記者賴筱桐攝）