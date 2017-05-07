新住民媽媽江秋芳走過歧視 獲模範母親表揚
［記者簡惠茹／宜蘭報導］來自中國廣東的江秋芳嫁來台灣後撐起家計，她走過歧視與不公平的對待，努力教育孩子，大兒子前年更考上台大電機系，今天她接受模範母親表揚，含著淚說，一切終於苦盡甘來，只希望孩子平安成長。
宜蘭縣新住民關懷協會與移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站暨羅東鎮公所，今天在羅東竹林社區活動中心舉辦「106年度模範母親表揚暨話我媽媽演講比賽」，共有5名母親張素芬、羅玲英、葉明珠、方梅及江秋芳榮獲協會表揚。
49歲的江秋芳由於丈夫工作不穩定，家計的重擔與照顧家庭的責人全在江秋芳身上，她說，大兒子6歲的時候，曾經感冒發燒，甚至感染病毒，送到台北的加護病房，她又難過又自責，擔心孩子以後會有心臟方面的後遺症，為了讓孩子順利康復，有段時間每天清晨5、6點就跟孩子上台北複診，還好現在孩子健康長大，已經讀大學二年級。
江秋芳照顧孩子都是用正面、鼓勵的態度，她說，孩子自己就要求很高，很懂事不需要她擔心，從小就立志要改變家裡的環境，努力讀書，國小的時候，甚至被同學嘲笑「你媽媽是中國人，你幹嘛來台灣讀書，回中國去」，兒子那時候難過到掉眼淚，但是卻也更加努力，就是要把書讀好，讓歧視他的同學刮目相看。
除了孩子曾被有色眼光看待，江秋芳自己在工作上也受到許多排擠，一樣的工作內容，薪資卻比其他人還低，但是她告訴自己，無論如何為了孩子還是要努力做下去，她說，中國人嫁來台灣，有些人會覺得只是為了錢，但是她會跟他們說，每個人的人生價值觀不一樣，不能一竿子打翻一船人。
「孩子考上台大的時候，真的覺得這些委屈都能放下了。」江秋芳說，她心裡一直想說，作為母親，再怎麼樣都不能讓孩子覺得丟臉，所以她認真工作，從成衣廠做到麵攤、到人力仲介，就是要把孩子好好扶養長大，這次母親節很榮幸可以得這個獎，再多的苦，回頭看看2名孩子，都不覺得怎麼樣了。
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標題：新住民媽媽江秋芳走過歧視 獲模範母親表揚
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