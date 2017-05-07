明早晚舒適白天悶熱 北、東部嚴防午後雷陣雨
2017-05-07 21:56
明（8）白天全台早晚舒適，白天悶熱，各地大多是多雲到晴的天氣。（資料照，記者黃志源攝）
〔即時新聞／綜合報導〕鋒面今（7）天遠離，明全台早晚舒適，白天悶熱，各地大多是多雲到晴的天氣，屏東有可能出現34度的高溫。明各地山區及北部、東半部地區，午後有局部雷陣雨的機率，民眾外出得攜帶雨具備用。
根據中央氣象局預報，明天隨著風場轉為偏南風，整體氣溫會再上升，早晚氣溫尚稱舒適，白天較悶熱。北部高溫在29到32度之間，中南部高溫則在31到34度，東部、外島部份地區高溫也上看31度。
降雨部分，明午後各地山區、北部以及東半部可能降下局部雷陣雨。中部以北山區雨勢較為明顯，大臺北東南側降雨機率也會提高，出外活動的民眾記得攜帶雨具。
除悶熱外，明中午前後紫外線也偏強，除了新竹縣市、金門是高量級，其他地區皆為過量級，戶外活動要注意防曬並補充水分。
明東部地區空氣品質良好，北部以及外島地區則為普通。中南部為對敏感族群不健康的橘色警戒，有呼吸道以及心血管疾病的患者，應減少戶外活動，必要時配戴口罩。
明白天北部高溫在29到32度之間，中南部高溫則在31到34度，東部、外島部份地區高溫也上看31度。（擷取自中央氣象局）
明中午前後紫外線偏強，除了新竹、金門是高量級，其他地區皆為過量級。（擷取自中央氣象局）
明天東部地區空氣品質為良好，北部以及外島地區則為普通。中南部為對敏感族群不健康的橘色警戒。（擷取自環境保護署）
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