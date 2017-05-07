灌溉生命的二峰圳修復完工 盼「母親」長命百歲

二峰圳受損的堰體。（記者邱芷柔攝）

2017-05-07 18:44

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東來義鄉二峰圳取水工程，近百年來能日供20萬噸水給下游社區和台糖農地使用，儘管在枯水期仍有7萬噸的供水量，被譽為灌溉生命之水，但今年年初出現停水情形，屏東縣政府以1800萬元趕在汛期前完成修復，預計1週內將可完成回填作業，昨天二峰圳現場舉辦完工祈福儀式，希望在母親節前夕痊癒的二峰圳，能長命百歲，繼續養育地方兒女。

屏科大工學院院長丁澈士說，經過長年風雨摧殘、重車出入頻繁，造成取水堰堤受損、輸水廊道淤積，二峰圳如同生病的母親，在修復工程開挖時，發現堰堤淤積量比預期還要大，加上集水廊道狹窄、淤積深等問題，都讓修復工程出現艱鉅考驗，他們找了好的醫生來醫療，有地方兒女及朋友們熱情的熱心關懷，終於在母親節前夕讓二峰圳漸漸痊癒。

丁澈士也表示，二峰圳是有效利用伏流水的典範案例，2008年經縣府登錄為文化景觀，透過這次修復機會，掩埋在河床下的堰體重新曝光，也讓研究二峰圳的學者及地方人士計畫提報二峰圳為「歷史建築」，讓珍貴的水利資產受到保護。

完工祈福儀式上，地方人士紛紛出席，鄉長竇望義說，沿線村民受到二峰圳的照顧，因為水的牽絆讓他們更加團結，也更知道護水的重要，除了感謝縣府致力爭取修復經費，也要感謝水利、文化專家及監造廠商不眠不休的努力，讓二峰圳「媽媽」能繼續沐浴地方。