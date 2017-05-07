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彰化身障者歡慶5月節 歌唱表演療身心

2017-05-07  18:08

〔記者陳冠備／彰化報導〕我要用歌聲療癒人心！48歲的謝明宏在30年前因為一場意外，造成半身不遂，青春折翼，他也把自己封閉，直到加入彰化縣肢體傷殘協進會真愛合唱團，才藉由歌唱找回自己；今日彰化縣肢體傷殘協進會在華新創意生活館，舉辦母親節與端午節聯歡晚會，謝明宏也趕來獻聲，唱出傷殘者的心聲，在座者無不動容。

謝明宏表示，高中畢業等當兵，某日與父親去拆除房屋工作，結果不慎從2樓摔下，就此腰部以下癱瘓，終身只能坐輪椅，曾經封閉自己1年半，但在母親鼓勵下走出家門，結果又被旁人嘲笑「跛腳ㄟ來了」內心刺痛無比，加上母親也為了照顧他中風病倒，一度認為「人生就這樣毀了」！

謝明宏說，為了不讓家人擔心，開始學刻印章謀生，也在友人的介紹下，加入真愛合唱團，藉由歌聲認識自己，更領悟了「不要為了別人的一句話，奪走今天的快樂，並要迎接快樂的每一天」。所以一有空就跟著合唱團，到老人院唱歌撫慰老人家，從中也感受自己能為社會奉獻。

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  • 彰化縣肢體傷殘協進會在華新創意生活館，舉辦母親節與端午節聯歡會。（記者陳冠備攝）

    彰化縣肢體傷殘協進會在華新創意生活館，舉辦母親節與端午節聯歡會。（記者陳冠備攝）

  • 謝明宏愛唱歌，他用歌聲認識自己，療癒他人，也為社會奉獻一己之力。（記者陳冠備攝）

    謝明宏愛唱歌，他用歌聲認識自己，療癒他人，也為社會奉獻一己之力。（記者陳冠備攝）

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