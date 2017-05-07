台北101登高賽 男女冠軍皆由澳洲籍選手奪下
2017-05-07 18:00
台北101登高賽今日登場，個人男子組由登高賽常勝軍澳洲籍Mark Bourne以11分24秒拿下冠軍。（台北101提供）
〔記者楊雅民／台北報導〕台北101登高賽今日登場，個人男子組由登高賽常勝軍澳洲籍Mark Bourne以11分24秒拿下冠軍；女子組則由澳洲籍Leon Keely以12分33秒拿下冠軍。
台灣男子組由郭俊谷以12分52秒的佳績拿下冠軍；台灣女子組則由施靜慧以16分11秒贏得冠軍。
連續參賽2年的台北市長柯文哲今年並未再參加登高賽；賽前勤於練習的台北101董事長周德宇則臨時有事無法出賽。
台北101表示，今年的登高賽不僅被列為世界登高協會TWA （Towerrunning World Association）所主辦國際登高巡迴賽的重點賽事，更首度成為亞太區登高冠軍錦標賽舉辦地。
亞太區冠軍，以及臺灣冠軍選手皆可獲得5萬1000元，男女各取一名，跑出全國最佳成績的台灣選手，男女各取一名，並將由台北101贊助前往世界登高巡迴賽的下一站參賽。
今年為台北101舉辦登高賽以來的第13屆賽事，但男女最佳紀錄皆是於2005年首屆舉辦時創下，男子組紀錄保持人Paul Crake，當年以10分29秒飛毛腿之姿，為賽事寫下漂亮歷史。
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