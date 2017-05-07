2017青春設計節今頒獎 花媽到場為學生打氣

2017-05-07 18:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕2017青春設計節今下午頒獎，並宣告為期10天的活動圓滿落幕，高雄市長陳菊專程到場力挺青年學子，同時感謝業界大力支持，她笑說，每次碰到青春設計節，就知道高雄夏天開始了。

高市副市長史哲指出，近幾屆設計節最不同的地方，在於業界參與跟資助，與學界設計能量形成一種良性循環﹔文化局長尹立則表示，高雄正朝青年創意、文創產業、藝術工作者最友善的城市發展，歡迎更多年青人加入高雄。

文化局說明，本屆青春設計節創意設計競賽共65校124系1421件作品參賽，分為5大類，各類金獎為互動科技與遊戲設計類：崑山科大視覺傳達設計系「MONSLAND」；空間設計類：崑山科大空間設計系「鹽埕拆船敘事」；視覺傳達設計類：樹德科大視覺傳達設計系「上游社會」；立體造型暨產品設計類：東海大學工業設計系「Z Machine」；場地設計賽：實踐大學高雄校區時尚設計學系。

青春影展總計有53校80系397部競賽影片，觀眾人氣獎由南臺科大「菜脯」榮獲；影展最高殊榮的影視類金獎為國立臺灣藝術大學「野潮」、動畫類金獎由國立臺北藝術大學「長島」奪得。

評審團指出，今年學生作品皆緊扣社會脈動，不論題材、表現手法、攝影風格皆遠勝以往，彷彿看見臺灣青年世代的電影新浪潮。

即日起至5月13日，下載雄影雲端戲院即可免費爽看今年13部得獎影片、45部入圍作品、及15部歷屆得獎佳作，相關資訊可上官網，或上臉書「青春影展」粉絲團查詢。