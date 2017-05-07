| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
淡水驚現盜墓怪客 第6公墓棺木遭洗劫陪葬品 警追緝嫌犯連開5槍 一騎士遭嫌犯開車衝撞受傷
 首頁 > 生活

捐血救患黃疸女兒 何王美鑾獲母親節表揚

嘉義市肢體障礙服務協會今上午表揚7名肢障者的母親，感謝她們的付出與奉獻。（記者王善嬿攝）

2017-05-07  18:22

〔記者王善嬿／嘉市報導〕堅毅的母愛令人動容！

嘉義市肢體障礙服務協會今上午在民生公園表揚7名肢障者的母親，其中60歲的何王美鑾，無微不至照顧自小罹患嚴重黃疸且腦性麻痺的女兒何佳蓁，佳蓁也在現場擁抱、獻吻，感謝媽媽40年來的奉獻跟付出。

何王美鑾說，女兒剛出生時很美、可愛，不料出生一星期，被診斷出有黃疸，還嚴重到要換血，因先生太瘦無法捐血，她當時雖還在坐月子，為了救女兒捐血250cc，且從女兒念幼兒園到大學，都親自接送。

何王美鑾說，其他2名女兒跟1個兒子都很正常，唯獨二女兒何佳蓁不僅小時候很晚才會說話，且行動也不太方便，對此她很內疚且很不放心，幸好佳蓁有設計天分，36歲還就讀大同技術學院多媒體相關科系，現在育人國小工作，不過因是約聘人員還不太穩定。

另名獲表揚的母親還有86歲陳沈水錦，她的女兒、62歲陳美華說，3歲時因小兒麻痺就右腳行動不便，生活起居由母親照顧，上學則由叔叔接送，但因擔心麻煩叔叔，讀到國小五年級就沒繼續升學都待在家，期間都是母親煮飯給她吃、幫洗衣打掃，直到34歲經人介紹找到工作，雖賺的錢不多，但都交給媽媽、感謝媽媽的付出，母親節前夕，最希望母親一直維持身體健康。

廣告
  • 何佳蓁（右）今獻吻感謝媽媽、何王美鑾的付出。（記者王善嬿攝）

    何佳蓁（右）今獻吻感謝媽媽、何王美鑾的付出。（記者王善嬿攝）

  • 86歲的陳沈水錦（前左）照顧小兒痲痺女兒陳美華（前右）無微不至，今天獲表揚。（記者王善嬿攝）

    86歲的陳沈水錦（前左）照顧小兒痲痺女兒陳美華（前右）無微不至，今天獲表揚。（記者王善嬿攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 何王美鑾 捐血 母親節 表揚 黃疸
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
台式冷菜✧中藥醉蝦
喝甜湯✧芋頭西米露
毛豆＝黃豆＝黑豆？
好吃鳳梨怎麼挑？
轉寄

標題：捐血救患黃疸女兒 何王美鑾獲母親節表揚


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月7日‧星期日‧丁酉年四月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.