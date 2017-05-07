捐血救患黃疸女兒 何王美鑾獲母親節表揚

嘉義市肢體障礙服務協會今上午表揚7名肢障者的母親，感謝她們的付出與奉獻。（記者王善嬿攝）

2017-05-07 18:22

〔記者王善嬿／嘉市報導〕堅毅的母愛令人動容！

嘉義市肢體障礙服務協會今上午在民生公園表揚7名肢障者的母親，其中60歲的何王美鑾，無微不至照顧自小罹患嚴重黃疸且腦性麻痺的女兒何佳蓁，佳蓁也在現場擁抱、獻吻，感謝媽媽40年來的奉獻跟付出。

何王美鑾說，女兒剛出生時很美、可愛，不料出生一星期，被診斷出有黃疸，還嚴重到要換血，因先生太瘦無法捐血，她當時雖還在坐月子，為了救女兒捐血250cc，且從女兒念幼兒園到大學，都親自接送。

何王美鑾說，其他2名女兒跟1個兒子都很正常，唯獨二女兒何佳蓁不僅小時候很晚才會說話，且行動也不太方便，對此她很內疚且很不放心，幸好佳蓁有設計天分，36歲還就讀大同技術學院多媒體相關科系，現在育人國小工作，不過因是約聘人員還不太穩定。

另名獲表揚的母親還有86歲陳沈水錦，她的女兒、62歲陳美華說，3歲時因小兒麻痺就右腳行動不便，生活起居由母親照顧，上學則由叔叔接送，但因擔心麻煩叔叔，讀到國小五年級就沒繼續升學都待在家，期間都是母親煮飯給她吃、幫洗衣打掃，直到34歲經人介紹找到工作，雖賺的錢不多，但都交給媽媽、感謝媽媽的付出，母親節前夕，最希望母親一直維持身體健康。