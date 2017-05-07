台南鹿耳社區為獨老過母親節 長者感動落淚

2017-05-07 18:17

〔記者蔡文居／台南報導〕母親節將屆，台南市安南區鹿耳社區今天特別製作早餐麵包、南瓜粥和便當菜盒，加上民間贊助的母親節蛋糕，提前為社區獨居長輩過節，長輩們收到蛋糕感動掉淚，直說「多謝你們、感謝你們！」

鹿耳社區自97年起，開始辦理獨居長者及低收入戶長者送餐服務，目前有30名服務對象。每天中午由社區多元就業人力及志工，負責將愛心便當送到長者手中，除了農曆年節休息4天外，其餘不管颳風下雨天天送餐，迄今邁入第10年。

一群「海軍陸戰隊雲嘉南聯盟」的弟兄，今天前往鹿耳社區協助烹調及送餐，並與社區提前向長輩們賀節，由南市海佃路二段的數位蛋糕店特別製作寡糖的母親節蛋糕，送給獨居長輩提前為他們歡度母親節。

88歲的長者林吳金隼對於大家的關心，不禁感動落淚。她說，「多謝你們，沒嫌棄我這沒用的老人，還這麼的關心我們，真的很感謝！」

鹿耳社區專案經理蔡登進表示，今天的餐食非常的豐盛，除了社區提供的南瓜鹹粥、主食餐盒、還有明天的早餐，加上母親節蛋糕，相當豐盛，阿公、阿嬤們則一再向大家感謝。