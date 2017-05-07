「耆童生活節」愛心園遊會 邀你一起獻愛心
2017-05-07 17:45
〔記者張忠義／高雄報導〕以免費夜間照顧弱勢兒少為主的高雄吉祥臻社會福利事業基金會，今天在凹子底捷運站舉辦「耆童生活節」愛心園遊會，現場有許多愛心民眾敲鑼響應捐款，用行動支持公益，扶助弱勢兒少平安成長。
今天的活動有近50個攤位，包含美食、文創及闖關等，現場並有耆童三代太鼓秀、小丑街頭藝人等10多項精彩公益表演，櫻桃姐姐也到場載歌載舞，與小朋友互動同樂，吸引不少民眾扶老攜幼參與，現場熱鬧滾滾。
吉祥臻基金會董事長曾琦䒺表示，他們主要的服務項目，包括「免費夜間照顧」與「免費課後輔導」，讓弱勢家庭父母需要夜間工作時，可以讓他們的孩子接受照料與輔導，同時服務對象還包括因重大事故陷入困境的家庭，包括單親、隔代教養、新移民、中低收入戶等，她也感謝政府、社會大眾與各界這15年來的支持與肯定，讓吉祥臻得以在艱困的環境中，持續秉持初衷走下去，為社會上需要幫助的孩子盡最大心力。
她說，吉祥臻這些年來共服務了1041戶家庭、1366位兒童，未來將持續關懷和疼惜需要幫助的孩子們，讓孩子的夜晚不再流連無助，也期待孩子們未來也能服務別人，回饋社會。
活動現場並有愛心鑼捐款，只要愛心歡喜鑼每敲一響，善心人士就捐出3000元，幫助弱勢兒童，基金會則回贈歡喜寶吉祥物。
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