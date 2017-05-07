高雄母親節活動 60歲跪謝85歲母恩
2017-05-07 17:37
洪吉富（中）跪母1分多鐘，起身已淚流滿面。（記者黃旭磊攝）
［記者黃旭磊／高雄報導］60歲兒子跪謝85歲母親恩情，母子相擁而泣。
高雄市鳥松區公所與財團法人玄光聖堂暨老人關懷據點華齡學院，今天（7日）舉辦母親節謝恩活動，在場2百多民眾見證，兒女從10多歲學童到60歲，分4批跪謝，向上座媽媽奉上感恩茶，其中，洪吉富（60歲）久跪1分多鐘，引起外人好奇，起身已淚流滿面。
洪母王清琴（85歲）紅眼眶看兒子長跪，洪吉富起身扶著媽媽，向鳥松區長魏瑟瑄等人說，「感念媽媽一甲子的養育提攜，非常感謝媽媽。」而王清琴始終微笑看著兒子。
洪吉富說，於十全路玉器貿易事業退休，現從事華齡教育，不善言辭，只能用行動答謝母恩。
在場兒女反思自己不夠孝順，媽媽扶起時喊道「快起來！快起來！」，並祝福兒女健康快樂，場面溫馨感人。
蘇琨發任職台南科學園區科技公司，也參與跪謝。蘇琨發說，雙親都為玄光聖堂道親，一貫道注重家庭倫理，弘揚孝道，藉此表達對母親孝親感恩之情，甚具意義。
現場舉辦阿公阿嬤活力秀，7-80歲銀髮族表演「阿母的手」舞蹈，載歌載舞獲得如雷掌聲，而謝佳呈等5名國中生組成Dreamer Ⅲ樂團，演奏「讓我留在您身邊」歌曲，宣揚母愛偉大，活動結束後並舉辦切蛋糕、大合照儀式。
魏瑟瑄說，無時無刻思念母親，長輩們好比自己的母親，區內還將舉辦琅環宮等活動，希望讓孩子從小紮根孝順，學習體驗愛在生活中、即時關懷。
看到兒子下跪，媽媽仰天大笑。（記者黃旭磊攝）
老中青跪謝母親恩情。（記者黃旭磊攝）
洪吉富（左）說，感念媽媽一甲子的養育提攜。（記者黃旭磊攝）
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