國際韌性城市大會 南市受邀分享登革熱防治

李孟諺（左二）代表台南市贈送ICLEI秘書長Gino Vin Begin（右二）南市劍獅做紀念。（圖由南市環保局提供）

2017-05-07 17:28

〔記者蔡文居／台南報導〕2017年第八屆國際韌性城市大會在德國波昂舉行，台南市政府祕書長李孟諺與環保局長李賢衛共同與會，並於會議中就氣候變化可能影響的登革熱防治及低碳照護、空污預警制度，與世界各國城市代表分享。

環保局今天表示，該會議於當地時間5月4日到6日在德國波昂舉行，該會是由ICLEI（地方政府環境行動理事會）主辦，該組織協助城市與城市間的合作關係，這次會議共有來自世界各地50多個地方政府，500多人參加。

李孟諺向與會各城市代表表示，造成2015年台南市登革熱疫情嚴峻的原因，主要有4個原因，包括全球暖化、暴雨、更嚴重的是當年8月和9月兩次強烈颱風造成雨水過多，以及去年新型境外移入病毒等因素，讓登革熱在台南造成嚴重疫情。

他說，台南市政府透過「低病例數，低死亡數」、「健康城市，美麗家園」兩大目標，訂出8大策略，在全體市民通力合作下將疫情有效控制下來。主持論壇的美國及健康照護組織（Health Care Without Harm）主席Josh Karliner表示，氣候變遷將造成全球最大的健康威脅，且已在世界各地逐漸發生，而非未來事件，對於台南能透過公私協力、資源整合及完整的策略規劃，成功的架構登革熱的防疫網，讓登革熱病例數從2萬例減少至2例，是值得世界各城市學習的成功案例。