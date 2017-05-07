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泡麵也拚新南向 台酒將派花雕雞麵征戰海外市場

2017-05-07  18:55

〔即時新聞／綜合報導〕台酒公司最近呼應政府的新南向政策，積極布局東南亞市場，將透過熱銷泡麵代表征戰澳洲、馬來西亞等地海外市場。台酒董事長吳容輝更打包票，就算未來泡麵外銷，花雕酒也絕不會供不應求。

據《中央社》報導，台酒呼應政府的新南向政策，積極布局東南亞市場，現在除了要啤酒外銷，還打算讓熱銷商品泡麵征戰海外市場。台酒泡麵產品主要分為花雕和麻油兩類，年熱銷150萬箱、年營收約為新台幣6億元。而且花雕雞、麻油雞這兩款泡麵在年初的新加坡食品展中也吸引參加業者聞香而來，頻頻探詢。

台酒董事長吳容輝說，目前計劃和新加坡經銷商合作代工生產，將泡麵銷往澳洲、馬來西亞、馬爾地夫等地，甚至不排除未來自行建廠。吳容輝也表示，台酒酒香泡麵雖是品牌授權，但泡麵精髓的酒一定都是台灣出品。

至於花雕酒泡麵未來新南向後，是否會影響國內花雕酒庫存、讓國內花雕雞麵供貨吃緊、供不應求？吳容輝強調絕對不會，台酒會隨時緊盯花雕酒消耗量，並適時調節產能，維持一定庫存量。

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  • 台酒將推泡麵外銷，征戰海外市場。（中央社） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    台酒將推泡麵外銷，征戰海外市場。（中央社） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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