重溫傳統 北市迪化街舉行古早味辦桌

而這次辦桌也出現外國人臉孔，包括來自土耳其跟韓國人都成為座上賓。（記者鍾泓良攝）

2017-05-07 17:22

〔記者鍾泓良／台北報導〕母親節14日即將到來，大稻埕永樂商圈今天選在母親節前夕舉辦「城隍廟母親節古早味辦桌」。永樂商圈發展協會理事長周睿麒表示，過去小時候城隍廟每年都會舉辦3天的流水席，但至今也因有30年以上沒有再舉辦過，因此他希望可以藉這個機會讓大家重溫大稻埕傳統。他也提醒這次沒機會參加民眾不用太失望，因為6月7日還會再擴大舉辦。

周睿麒也透露，表示，自己小時候城隍廟每年農曆5月13日「霞海城隍爺誕辰」都會舉辦3天的流水席，但隨著年紀越長，城隍廟已經有近30多年沒有再舉辦流水席，「我一直很懷念那種感覺，整個街區都非常熱鬧。」他提到，現在大稻埕有很多國外觀光客，他希望可以把大稻埕傳統的「嘉年華」氣氛帶給每個來大稻埕的人，感受台灣人的熱情。

周睿麒說，這次舉辦40桌，屬於宣傳性質，他們希望今年國曆6月7日，霞海城隍爺誕辰時，可以結合周邊的店家跟商圈再擴大舉辦。

「城隍廟母親節古早味辦桌」這次共準備13道佳餚，包括「親子互貴大團圓」、「櫻花蝦米糕等」。而永樂商圈從「食神之鄉」高雄縣內門鄉邀請總舖師「阿机師」，總舖師除了清晨就開始準備每一道菜，還帶起麥克風一一向民眾介紹每一道菜的由來。

而這次辦桌也出現外國人臉孔，包括來自土耳其跟韓國人都成為座上賓。韓國旅客表示，自己是第一次來參加台灣辦桌感到很興奮，也對於台灣「吃」的文化讚不絕口。

「城隍廟母親節古早味辦桌」這次共準備13道佳餚，包括「親子互貴大團圓」、「櫻花蝦米糕等」。（記者鍾泓良攝）

周睿麒說，這次舉辦40桌，屬於宣傳性質，他們希望今年國曆6月7日，霞海城隍爺誕辰時，可以結合周邊的店家跟商圈再擴大舉辦。（記者鍾泓良攝）