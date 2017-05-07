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與市長有約 林佳龍與模範母親合照

市長林佳龍獻花給模範母親。（記者張菁雅攝）

2017-05-07  17:14

〔記者張菁雅／台中報導〕母親節將至，台中市約450位模範母親今天到市府，一一與市長林佳龍合照，林佳龍獻上花束給6位最年長的模範母親，除祝福所有母親「母親節快樂」，也表示，會透過女性角度看待市政，讓台中的媽媽們安心生活。

今年全市29區共選出692位模範母親，其中450位模範母親今天在家人陪同下，出席「與市長有約合照」活動，提前歡度母親節。

林佳龍致詞時表示，母親節即將來臨，在這個屬於媽媽的節日，祝福所有媽媽母親節快樂，並邀請所有市民一同表達感恩心意。他也說，市府盼將台中市打造為宜居城市，更要透過女性的角度看待市政，推動完善托育、托老等社福措施，並強化治安環境，希望台中市的媽媽們獲得最佳照顧，同時安心生活。

社會局指出，今年接受表揚的模範母親中，大里區的李女士育有5名子女，其中3名有輕重度不等的身障問題，先生又因病過世，她卻不怨天尤人，除接受市府低收入戶生活協助外，也積極打零工維持家計；西區育有雙胞胎的林女士，兒子出生後被診斷為智能障礙，丈夫有吸毒、家暴等不良習慣，她為保護孩子而離婚，獨立扛起整個家。

模範母親在家人陪同下，與市長林佳龍（前排右二）合照。（記者張菁雅攝）

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