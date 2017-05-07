高市本週10場徵才活動 釋出1900個職缺
2017-05-07 17:17
〔記者黃建華／高雄報導〕為便利待業民眾就近求職面試，高雄市勞工局訓練就業中心本週將辦理10場徵才活動，釋出職缺共1871個，其中，12日上午在阿蓮區公所舉辦中型聯合徵才活動，歡迎北高雄民眾踴躍參加。
10日（三）有3場徵才，分別是上午9時30分在鳥松就業服務台，由「群創光電」釋出70個工作機會；下午2時在三民就業服站，「南茂科技」將招募70人；而下午2時30分，由「晶城環保、華東科技、世全鋼鐵、國民魚丸」在中區就服站釋出325個工作機會。
11日（四）同樣辦理3場徵才，上午9時30分在勞工局1樓大禮堂，由「宗華實業、宏華保全、百州機電、龍慶鋼鐵」招募貨櫃檢查員、勞安人員等112人；下午2時「日月光、中央保全、樂家庭居家清潔、龍慶鋼鐵」在左營就業服務站，聯合徵求373人；下午2時30分於中區就業服務站，則由「南茂科技」提供70個職缺。
12日（五）則有4場徵才，上午9時於阿蓮區公所辦理的聯合徵才，有台力橡膠、丞滿商標、台灣賽諾世、椿樺化學、見華實業、益展工業等22家在地廠商，釋出研發工程師、工務技術員、行政助理、品檢員等522個職缺，皆位於阿蓮、路竹、岡山及燕巢等地，歡迎在地民眾面試。
另外12日上午9時30分，「泊姿berji保養品」及「高雄國際休閒會館」也在勞工局1樓，招募美容諮詢顧問、美容師、餐飲外場主任及客務專員等38人。相關徵才訊息可至高市勞工局訓練就業中心網站瀏覽。
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