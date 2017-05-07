「築風陶笛樂團」義大利演出 台灣風大受好評

築風陶笛樂團上月受邀前往義大利演出，團員一圓出國表演夢想，台灣風更在當地掀起風潮，大受好評。（記者王涵平攝）

2017-05-07 17:09

［記者王涵平／台南報導］築風陶笛樂團上月受邀前往義大利演出，團員一圓出國表演夢想，台灣風更在當地掀起風潮，大受好評。

蔡耿昌在嘉南地區推廣陶笛10多年，來自嘉義、台南的國小、國中、高中與大學學生組成「築風陶笛樂團」，一有空就練習，演出地點從街頭到正式演藝廳，演出曲目從古典、新世紀、搖滾音樂等各種曲風，將單管、複管陶笛結合打擊樂器，以重奏、合奏的不同形態演出，常觀眾有耳目一新的感受。

105年10月獲邀前往義大利國際陶笛節演出，11位團員為了更熟練曲目，加強默契，每週五、六、日放學後聚在一起練習，為了呈現台灣在地特色文化，特別安排台灣民謠「四季紅」「滿山春色」，還有綜融原住民音樂的「原住民歌謠組曲」、「高山青」，都是台灣金曲編曲家李哲藝特別為了陶笛重新編寫，另外也向阿里山國中小借用全套亮眼的鄒族服飾，希望國際看到台灣的軟實力。

義大利Budrio是歐洲陶笛起源地，今年因台灣的參與，第8屆國際陶笛節吹起一鼓「台灣風」，當地新聞媒體瘋狂報導，讚美「築風陶笛樂團」讓人驚豔的演出及令人眼睛為之一亮的原民服裝。

築風陶笛樂團在義大利除在米蘭聖母大教堂、米蘭中央車站快閃演出，也在17世紀興建的Budrio Consorziale Theater及由水塔改建極具現代感的演奏廳演出2場，現場掌聲與喝采不斷，Budrio市長特別找築風團員自拍，還在自己的粉絲專頁介紹築風來自台灣，並放上台灣國旗，其他國家也邀約前往演出。

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