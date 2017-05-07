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獅熊讚公益路跑 社頭織襪園區開跑

路跑活動吸引1千多名民眾報名參加。（記者陳冠備攝）

2017-05-07  17:04

〔記者陳冠備／彰化報導〕路跑「熊讚」啦！2017獅熊讚樂活親子公益路跑今日上午在社頭織襪園區開跑，活動吸引近千名國際獅子會會員攜家帶眷來參與，活動過程也辦理捐發票送愛心活動，讓參與路跑的民眾與身障者一起快樂做公益。社頭鄉長劉錦昌表示，社頭是織襪的故鄉，在織襪園區舉辦路跑，能一覽產業特色與社頭「織」美。

2017獅熊讚樂活親子公益路跑，今日早上7點半在樂活獅子會創辦人榮譽會長劉信佑、立法委員陳素月、社頭鄉長劉錦昌等人鳴槍下起跑，活動從織襪園區出發，競賽項目分為9公里及5公里賽程，來自永靖鄉的張月桂先生，帶領3代家族20多人一起路跑，其中年紀最小的只有11個月的小嬰兒，也坐在嬰兒車上跟著大家一起響應公益。

獅熊讚樂活親子公益路跑執行長江珮斳表示，路跑在近幾年來已經成為健康的代名詞，也是走出戶外最好的親子活動之一，社頭是擁有濃濃人情味、鄉土味的好地方，藉由這次公益路跑，能讓更多人認識社頭之美，並達到健康與促進公益之效。

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  • 路跑民眾不分大小，也推著娃娃車一起響應公益。（記者陳冠備攝）

    路跑民眾不分大小，也推著娃娃車一起響應公益。（記者陳冠備攝）

  • 2017獅熊讚樂活親子公益路跑，今日早上在社頭織襪園區起跑。（記者陳冠備攝）

    2017獅熊讚樂活親子公益路跑，今日早上在社頭織襪園區起跑。（記者陳冠備攝）

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