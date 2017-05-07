家有水井 記得快向中市府申報

私鑿的地下水井需於明年底前主動向市府申報，否則將開罰，甚至封井。（圖由水利局提供）

2017-05-07 17:07

〔記者歐素美／台中報導〕民國108年1月1日起，台中市區未向市府申報、私鑿水井使用即違法，水利局將依「擅行取水行為」，處以1萬2000元至6萬元罰鍰，位於地下水管制區內的地下水井並將需限期封井，由於海線地區私鑿水井取水使用遭檢舉的案件多，水利局呼籲民眾於107年底前趕快主動向市府申報，以免被罰。

水利局表示，水利法施行細則及地下水管制辦法去年修正，市府為加強地下水管理，同時提供民眾補申請管道，比照雲嘉地區向中央專案申請，凡民國99年8月4日前即開鑿的水井，若為一般民宅或農業使用，或工業使用符合相關規定，只要於107年12月31日前向市府申報即可不用受罰，否則位於非地下水管制區內的私鑿水井，一經查獲即開罰；位於地下水管制區內的私鑿水井，則除開罰外，並需封井。

台中市地下水管制區，以有地層下陷疑慮的地區為主，包括梧棲區全區域及大肚、清水、龍井區部分區段。

為便利民眾申報，市府在各區公所及水利局皆設有水井申報納管專用信箱，即日起，市府也會透過29區地方說明會及各種宣傳管道，主動輔導民眾辦理。申報納管方式有3種，分別為就近至各區公所或水利局填寫申報書後投至專用信箱；透過「台中市政府水利局」網站申報；手機下載「台中水情」APP後於水井納管專區申報，水利局受理申報後，將以公文通知民眾輔導後續申辦手續。

水利局表示，民眾完成水井複查，並裝設水量計或獨立電表後，需依規定繳交行政作業規費2700元申請補辦水權登記，以合法使用水資源。