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24年老舊電梯替換 黎明院生開心啟用

替換24年老舊電梯，黎明院生與建設公司董事長段幼龍開心試乘。（記者王峻祺攝）

2017-05-07  16:59

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮黎明教養院創立迄今40年，在企業捐贈下，今早終於替換24年老舊電梯，讓院生開心直呼「搭電梯不再卡卡！」院長梁桂花表示，院內另台病床式大型電梯，也需要汰舊換新，目前已募資近百萬元，將繼續努力，為孩子創造更舒適的教養環境。

總計地上8層、地下1層的黎明教養院，因考量安全因素，許多建築硬體設施陸續汰舊換新，已使用24年的電梯，除超過20年的安全使用年限，近1年多來故障率頻傳，嚇得院方四處奔走，盼能替換掉院生口中的「卡卡電梯！」

來自台北的建設公司董事長段幼龍及副總經理鄒雪娥得知後，年初捐贈100萬元為黎明打造新電梯，經過2個月工期，今日特地南下驗收試乘，面對連結9層樓不再緩慢塞車的電梯，讓院生爭相摸著電梯按鈕，不用再擔心搭乘隨時會停下來的巨大鐵箱。

黎明教養院長梁桂花說，感謝董事長段幼龍對黎明的關心與照顧，慷慨捐贈百萬電梯，並主動為黎明找尋合作廠商安裝電梯，給予無微不至的協助；另一台病床式大電梯，也急需汰舊換新，汰換經費估計需要195萬元，目前已募集到85萬元，盼能持續努力，於年底前完成更換。

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  • 來自台北的建設公司董事長段幼龍及副總經理鄒雪娥，年初捐贈100萬元為黎明打造新電梯，經過2個月工期，今早特地南下與院生驗收新電梯。（記者王峻祺攝）

    來自台北的建設公司董事長段幼龍及副總經理鄒雪娥，年初捐贈100萬元為黎明打造新電梯，經過2個月工期，今早特地南下與院生驗收新電梯。（記者王峻祺攝）

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