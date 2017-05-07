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每天看報紙 百歲阿祖獲獎傳不老秘訣

人瑞級模範母親李林碧英，最喜歡閱讀報章雜誌。（記者邱芷柔攝）

2017-05-07  16:45

〔記者邱芷柔／屏東報導〕民國7年出生的李林碧英，不僅百歲高齡還能下廚、穿針線，看書、讀報更是她每天必做的事，屏東縣政府今天舉辦模範母親表揚，李林碧英成為全場焦點，她分享養生秘訣，她說，每天讀報關心國內外大事，讓腦袋保持靈活就不會老啦！

身體硬朗的李林碧英，興奮的比手畫腳說著自己的少女時代往事，曾就讀台南女中的她，不僅成績優秀，還是學校裡的「三鐵」選手，標槍、鐵餅、鉛球都難不倒她，受到早年農村社會觀念影響，李林碧英畢業後就中斷求學，婚後肩負起照顧公婆、養育8名子女責任，在每天農忙之餘，她親自監督孩子功課，她認為「把孩子教好、家庭顧好」就是她最大的成就。

李林碧英說，「閱讀」是她從年輕時候就養成的習慣，一直到現在，每天早上一定要看報紙，從國內政治看到國外消息，有時候邊看邊在心中批評，有時候則會驚奇時代的進步，除了閱讀報章雜誌，她最喜歡傍晚時候乘著涼風，在自己種的「桂花巷」裡散步，享受安逸的晚年生活。

有別於家人擁簇的景象，李林碧英在頒獎典禮上僅有媳婦陪同出席，媳婦表示，婆婆用心拉拔子女長大，孩子們都相當有成就，有的還當了醫生、老師，小孩長大後各自成家立業，婆婆則希望自立生活，獨自住在內埔鄉的兒子家附近，不僅不要看護陪伴，三餐也都自己煮，儘管孫子、曾孫有五十幾人，但婆婆連獲獎都低調的沒通知子孫們一起來，總說只要孩子們偶而走訪，就會很開心，還能跟孫子們聊國內外大事呢！

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  • 百歲高齡的李林碧英，不僅行動自如，三餐也都自己煮，看報紙則是她每天早上必做的事。（記者邱芷柔攝）

    百歲高齡的李林碧英，不僅行動自如，三餐也都自己煮，看報紙則是她每天早上必做的事。（記者邱芷柔攝）

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