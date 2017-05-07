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培養說故事志工 文化處引領孩子築夢

聽故事的小朋友好面具，讓自己融入故事中。（記者詹士弘攝）

2017-05-07  16:33

〔記者詹士弘／雲林報導〕故事書是死的，但好的說故事人，能帶領聽故事的人進入書的虛擬世界！雲林縣文化處積極培養雲林縣說故事人才，希望他們能到圖書館、文化館與社會服務據點，帶動雲林縣的說故事風氣。

文化處長林孟儀表示，文化處以扮演故事志工人才培育平台自許，提供給擁有說故事熱情、懷抱理想的民眾加入，期待能運用所學，回饋鄉里，說故事給孩子聽，而參與培訓的志工，分別來自斗六、斗南、古坑、土庫等地，相信能把故事與閱書的種子帶回各鄉鎮。

說故事人不僅需要好的口條、豐富的肢體語言，還要有能力做道具，以逗趣可愛的表情、動作、聲音來吸引觀眾的目光，帶著全場老老小小的朋友「上山下海」，到書本的夢想世界冒險、尋樂園。

聽故事的民眾做好面具，讓自己融入故事中。（記者詹士弘攝）

故事志工帶著民眾一起做道具。（記者詹士弘攝）

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