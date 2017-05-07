公民團體遊行 要求原地保留黎明幼兒園
民眾在艷陽下聆聽遊行活動的訴求。（記者張菁雅攝）
〔記者張菁雅／台中報導〕台中市黎明幼兒園與黎明自辦重劃會的配地訴訟，去年底經法院判決黎明幼兒園敗訴，經市府協調重劃會緩拆半年，如今緩拆期限屆滿，來自各地的反迫遷團體今天下午在市民廣場發起「孩子的未來不能拆」遊行，要求「原地保留黎明幼兒園」、「市地重劃立專法」。
這場遊行由黎明幼兒園保留行動、中台灣公民行動陣線發起，獲得自辦重劃受害者聯盟、反台南鐵路東移全線自救聯合會、塭仔圳反迫遷連線等數十個團體聲援，參與民眾不畏豔陽，高喊「教室不拆、學校不賣」、「市地重劃立專法、原地保留幼兒園」等口號。遊行隊伍先在市民廣場集合、宣講，接著在黎明幼兒園園長林金連帶領下，隊伍沿著公益路、美村路、台灣大道、英才路、向上路等路段遊行，向民眾傳達其訴求。
林金連表示，緩拆期限已在5月2日屆滿，他很擔心幼兒園隨時會被拆，他站出來是為了這塊土地的子子孫孫，希望人民居住權益受到最起碼的保障。
遊行主辦單位指出，市府為自辦重劃主管機關，應督促重劃會依去年11月底協調會的決議，規劃原地保留黎明幼兒園，且地政局莫再推託幼兒園沒有找出合法建物證明，混淆視聽；另外，市地重劃立專法。「自辦市地重劃辦法」去年被宣告部分條文違憲，內政部只做「補丁式」修法，無法杜絕金權結構鑽漏洞續行不義、謀暴利，唯有嚴謹修訂並立專法，才能終結重劃惡法。
地政局指出，市府行政權不應干預司法與其他參與重劃地主的合法權益，但基於居住及土地正義，回應社會各界對此案的關注及努力，市府促成重劃會承諾緩拆半年，並協調幼兒園南側地主換地可能性，幼兒園則應舉證建物合法並整合所有權人意見，市府絕非沒有作為，但此案涉及司法判決及其他地主權益，協調能否有具體成果實非所能強求；由於雙方歧見仍在，市府將再向法院詢問相關程序，爭取再協商機會。
地政局也表示，內政部已進行自辦重劃辦法修法，同時研議訂定市地重劃條例專法，以符合人民期待。
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標題：公民團體遊行 要求原地保留黎明幼兒園
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