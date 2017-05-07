資深護理師獲獎 林來好48年培育百餘白衣天使

2017-05-07 16:20

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣護理師公會慶祝成立40週年，表揚投入護理工作長達48年的護理長林來好，70歲的她曾與另名護理師照顧逾64床病患，每天工作超過12小時，更拉拔近200名白衣天使，如今站出來力挺年輕護理師，感嘆「血汗護理」環境，籲政府應改善護理人員的工作待遇。

剛獲頒資深護理人員的林來好，22歲自國防醫學院附屬護校畢業後，就到國軍花蓮總醫院擔任護理長，30年前因護理人員流動率高，每年幾乎都換一批新人，而她依舊盡心傾囊相授，48年來培訓近200名護理師，學生幾乎遍及全台。

林來好說，當年可以用「拋夫棄子」4個字來形容工作慘況，最高紀錄一天曾與另名護理師照顧64張病床，從第一床幫病人吊點滴到最後一床時，首位病人的點滴也剛好就要換了，更有超過10年時間不曾回家團圓過年，端午、中秋等節日「更是不敢妄想！」

她說，護理師不僅需要具備專業、體力，還要有明確快速的判斷能力，往往一線生機就在剎那之間，建議新進護理人員，應在臨床階段好好扎根，雖辛苦卻一定會有回饋，但面臨現在「血汗護理」的環境，也呼籲政府重視並改善護理人員過勞情況，有良好的護理師，才能真正照顧好病人的身心。