永義防癌基金會 舉辦免費義診

永義防癌基金會今天結合阮綜合醫院，在苓雅區福東國小舉辦「社區健康營造」免費義診。（記者張忠義攝）

2017-05-07 16:19

〔記者張忠義／高雄報導〕癌症是台灣十大死因之首，永義防癌基金會今天結合阮綜合醫院在苓雅區福東國小舉辦「社區健康營造」免費義診，吸引不少民眾參與前來關心自身健康。

這項義診安排量血壓、健康諮詢、肝功能抽血檢查（GOT、GPT）、B型肝炎、C型肝炎篩檢、男性攝護腺癌篩檢（PSA）（55歲以上男性）、超音波、腹部超音波篩檢、乳房超音波篩檢、健康講座：健康防癌、衛教圖版展示、分發健康講義單張等。

阮綜合醫院督導李碧月現場健康講座，教你如何健康保養，若發現癌症就要趕快治療。