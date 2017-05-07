母親節將至 調查：9成上班族計畫慶祝 預算大手筆

2017-05-07 16:24

〔記者吳柏緯／台北報導〕母親節即將到來，根據yes123求職網調查，有高達9成的上班族表示，今年計畫慶祝母親節，比例較去年增加約3個百分點，主要的慶祝方式為家人聚餐、送禮物。調查更顯示，不但慶祝意願的比例上升，而且平均預算5544元，高於去年的平均3889元，是4年以來新高。

yes123求職網發言人楊宗斌分析，隨著景氣回溫、基本工資調漲，消費意願也跟著上升，因此今年預算也有顯著提升；加上今年百貨、餐飲業的母親節檔期提早開跑，上班族能更早規劃母親節的計畫。

除了在母親節慶祝，有不少上班族表示，在平日就會孝敬母親。根據這份調查顯示，有高達54.9％的上班族會給母親、岳母或婆婆孝親費，平均1個月的孝親費約為9010元，若以經常性薪資3萬9520元衡量，這筆費用大概占月薪2成3左右。

不過對於支付孝親費，有66.7％的人坦言，的確造成不小的經濟壓力。然而，也有7.9％的受訪者表示，不但不會給錢，而且每月仍需要媽媽或岳母、婆婆的經濟援助，處於當「靠媽族」的困境之中。

此次調查更發現，以目前的職場表現來看，有高達71.2％的受訪者自認未達母親期望，平均認為還須5.7年才能達標。整體而言，受訪者自評「扮演子女角色」的分數，平均僅打了52.9分，還有不少進步空間。

若以現在的工作狀況評估，僅有35.6％的上班族覺得，能夠在工作之外同時兼顧自己的媽媽或岳母、婆婆。為了照顧母親，有高達70.2％的受訪者表示，曾經因此向公司請過假，甚至有61.8％的受訪者透露，為了母親曾經有過換工作的念頭。

楊宗斌建議，不論是慶祝或孝親費，上班族應量力而為，畢竟對母親而言，子女的工作能穩定，甚至事業有成，就是他們最想要收到的禮物。