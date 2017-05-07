女警大街跳舞快閃 傳達保護婦幼決心

台東縣警局六名女警在台東知名的鐵花村徒步區大跳舞蹈。（記者王秀亭攝）

2017-05-07 16:06

［記者王秀亭／台東報導］6名制服女警今天下午現身台東市鐵花村徒步區，當音樂聲響起，6名女警隨即在步道上大跳有氧舞蹈，吸引路過民眾目光，當舞蹈一結束，女警們逐一擊破背板，展現保護婦幼安全的決心。

台東縣警局婦幼隊長許峻連表示，母親節將至，為呼籲民眾重視家庭暴力問題，今年一改以往教條式宣導，今年以活潑又能與親子互動的快閃表演，傳達婦幼安全的理念，讓親子更有參與感。

為了這場快閃演出，6名分別來自大武、台東警分局的女警，不僅是前分批練習，還學習摺氣球，將氣球摺成皮卡丘等可愛的卡通造型，今天下午聚集在鐵花村徒步區的快閃演出，讓人耳目一新。

婦幼隊員張秀雯說，平時女警們主要負責交通及治安維持業務，為了這次的犯罪預防宣導，大家決定穿上會吸引民眾目光的制服，再來點活潑動態的舞蹈，達到宣導目的，同時響應即將來到的母親節。在會場進行有獎徵答，並發送限量版手作造型氣球，讓小朋友愛不釋手，直說警察姊姊好厲害。

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