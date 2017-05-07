廢棄水池奪2命 雲縣府：加強防範措施並究責

2017-05-07 15:58

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林2名國中生昨天在廢棄水池戲水卻不幸溺斃，人在國外的縣長李進勇第一時間打電話回台關切，指示儘速查明水池歸屬，相關權責單位有無責任，並儘速加強防範措施，以免再發生憾事。

就讀二崙國中二年級廖姓、洪姓2名學生，昨天下午與同學前往二崙垃圾掩埋附近的一處廢棄水池戲水，因不諳水性、對水域不熟悉不幸溺斃。

雲林縣副縣長丁彥哲今天早上前往廖、洪2人家中弔祭及慰問家屬。據地方村民表示，奪命水池是多年前砂石場開採砂石形成，占地約有1公頃、水深超過2層樓高，位處偏僻也沒有任何安全措施。

丁彥哲也與相關單位前往水池會勘，丁彥哲表示，除查明相關權責及做好防範措施，也將請教育處加強同行學生的心理輔導，及落實戲水安全宣導。