強化查驗功能見效 中市道路工程缺失銳減
楊典忠為瞭解道路工程查驗流程，與查驗小組實地測試鑽心機器與平整器。（記者黃鐘山攝）
〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市道路工程一般缺失率，從前年的68％降到現在的40％，嚴重缺失案件也從20％減至12％，原縣區議員楊典忠肯定市府強化查驗小組的功能見效；原市區議員鄭功進則說，「路平」似乎集中在少數區塊，區里間仍有微詞。
根據市府政風處道路工程查驗小組查驗資料顯示，前年1至10月抽驗全市57條道路工程，其中39條有缺失，比率超過68％，出現厚度、平整度、壓實度或含油量未符合規定等嚴重缺失的道路則有20％。
道路工程品質飽受各界詬病，市長林佳龍去年在市政會議指示，查驗有嚴重缺失的單位，需至工程品質推動小組會議提出檢討與精進報告，共同研討缺失發生原因，避免發生類似缺失。另外今年起也於研考會新增「工程品質管理組」，協助各機關提升工程品質。
這招果然見效，道路工程查驗小組去年第四季與今年第一季，共挑106條道路工程，鑽心取樣593點，發現缺失案件共44案、比率42％，嚴重缺失13案、比率12％，同時節省公帑、減少浪費或追繳廠商不當利益145萬多元。
楊典忠認為，市府設置道路工程查驗小組，藉由外部監督為工程品質加碼把關，希望路平的成績，在里程數上持續增加，提升工程品質；而政風處道路工程查驗經費1年不到30萬元，卻可為市府省下逾百萬元公帑，並減少因工程缺失造成的民眾傷亡與國賠金額，這是CP值最高的預算項目。
楊典忠強調，市府在道路工程品質持續重視與提升下，不僅缺失率降低，嚴重缺失案件也有減少，他認為，路平是市民最關心的問題，也是議員們一再要求的項目，希望市府路平要量增質精、再接再厲。
鄭功進表示，市府為解決道路長年龜裂、破損、凹洞等問題，特別提出「4年5百公里」的路平專案。雖然數據上有顯著的亮眼成績，但似乎過度集中在少數區塊，區里間仍有微詞。建議路平專案也能推出2.0版，針對區里建議修繕路段提供專案協助。
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