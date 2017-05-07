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台老師赴中任教 評中生：太聽話、習慣單向灌輸

來自台灣的朱景美（右），在中國江蘇的淮陰工學院設計藝術學院教書。她認為中國的學生太聽話、鼓勵他們「在藝術上應該要學習當『叛徒』」。（中央社）

2017-05-07  16:15

〔即時新聞／綜合報導〕由於台灣少子化現象，部分教師選擇赴中國任教。不過，相較於台灣的學生，中生在台灣老師眼中顯得「太聽話」，師生間在上課時較少互動。

根據《中央社》報導，原任教於東華大學的朱景美指出，她認為台灣的學生將「自己」看得很重要，而中國的學生則是「太過聽話」。她會告訴中國的學生，在藝術上應該要學習當「叛徒」。

另一位在中央大學取得企管所博士學位的林宏隆則表示，中國的大學生還是習慣傳統上由老師單向灌輸的上課模式，他曾試著改變，但是不太成功。

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