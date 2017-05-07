靜宜大學日文系「櫻花五月祭-夢花火」開幕
2017-05-07 15:39
靜宜大學日文系「櫻花五月祭-夢花火」系列活動，在太鼓表演中揭開序幕。（記者歐素美攝）
〔記者歐素美／台中報導〕 靜宜大學日文系「櫻花五月祭-夢花火」系列活動，在太鼓表演中揭開序幕！學生除以靜態展出及動態表演展現學習成果，5月11日晚上5點，並將在靜宜大學伯鐸樓小劇場演出日文戲劇，對日文有興趣的民眾可以前往觀賞。
靜宜大學日文系以培育「通曉日本語文、熟知日本文化、具備國際視野、促進台日交流」的日語人才為目標，日文系副教授邱若山表示，日文系88年創系時，在靜宜伯鐸樓中庭，種下從日本帶回的櫻花樹苗，18年來在師生持續的細心照顧下，年年綻放美麗花朵，象徵與見證日文系的設系精神及成長蛻變，並期望學生的大學生活能像主題「夢花火」，璀璨絢麗、回憶永恆。
日文系「櫻花五月祭」，在校園重現「日本祭典街」情景，展現日本夏日祭典風情與傳統美食；藉由「茶道講座」體驗茶道的精髓與樂趣；「和服講座」及「花牌講座」，則讓學生感受和服美感與衣著文化，最後的壓軸是展現學習創意及日語實力的「日語戲劇表演」，希望藉由動靜態活動展現學生學習成果，並透過傳統文化體驗，讓師生瞭解日本文化與民俗風情。
靜宜大學日文系四年級學生鄭愛萍，來自馬來西亞，她表示，要將四年所學的日語在話劇中呈現，是一大挑戰，也讓她體會到同心協力的重要，成為難忘的回憶。
日文系一年級吳侑潔，從國、高中就有話劇表演經驗，她表示，參與大學日文戲劇演出，原本以為只需背台詞、製作道具、排戲，實際準備才發現以日語演戲比想像困難，練習過程不斷卡詞、忘記語調輕重，但感覺日語進步時，就忘了挫折，覺得很開心。
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