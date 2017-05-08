「辦公室小野」石膏煮雞蛋 剩下的還拿來做麻將！

美拍網紅小野這次竟然要在辦公室用絲襪煮茶葉蛋。

2017-05-08 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國美拍網紅「辦公室小野」，這週新梗竟將工地用石膏粉，加水發熱來煮茶葉蛋，還為了讓茶葉蛋有花草圖案，借用同事絲襪，最後再用剩下的石膏做出國粹麻將，讓人直呼以為已經沒梗了，卻一狂還有一狂狂。

網紅「辦公室小野」這次想吃茶葉蛋，竟然跑到隔壁工地偷走石膏粉，還在辦公室養雞下蛋來做料理。她利用石膏粉加水會膨脹發熱的原理，將雞蛋埋到加水的石膏中，沒想到真的煮熟這些蛋了！甚至利用長尾夾做出夾子及切蛋器，充分利用了辦公用品的功能。

▲鄉民請快來回答這樣石膏煮雞蛋到底能不能吃！？

最後，她利用剩下的石膏做出136張麻將，號召同事開桌來玩，離譜的辦公室行徑，也讓不少網友咋舌。不少人留言表示，「這樣能吃嗎？」、「看她能玩多久」、「這間辦公室很誇張」、「小野就是狂！」。